Мане может сыграть с «Норвичем», несмотря на сокращённый отпуск
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы сенегальского нападающего Садио Мане на участие в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».
«Может ли Мане сыграть с «Норвичем»? Да. У него было всего две недели на отдых, так что он не успел потерять форму. Он выглядит отлично. В среду Садио провёл первую тренировку после отпуска, потому что в понедельник он приехал, когда мы уже ушли, а во вторник команде был предоставлен отдых и он занимался индивидуально. Он может появиться на поле. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Матч «Ливерпуль» – «Норвич» состоится сегодня, 9 августа, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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