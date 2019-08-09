Мане может сыграть с «Норвичем», несмотря на сокращённый отпуск

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы сенегальского нападающего Садио Мане на участие в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».



«Может ли Мане сыграть с «Норвичем»? Да. У него было всего две недели на отдых, так что он не успел потерять форму. Он выглядит отлично. В среду Садио провёл первую тренировку после отпуска, потому что в понедельник он приехал, когда мы уже ушли, а во вторник команде был предоставлен отдых и он занимался индивидуально. Он может появиться на поле. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Матч «Ливерпуль» – «Норвич» состоится сегодня, 9 августа, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



«Ливерпуль» — «Норвич Сити». Прогноз: «красные» проснутся не сразу «Ливерпуль» заманит «канареек» в ловушку в первом тайме, а после перерыва добьёт свою жертву.