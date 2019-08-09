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В Италии назвали причины срыва трансфера Дибалы из «Ювентуса» в «Тоттенхэм»

В Италии назвали причины срыва трансфера Дибалы из «Ювентуса» в «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0

Нападающий Пауло Дибала не перешёл из «Ювентуса» в «Тоттенхэм Хотспур» из-за того, что английский клуб в последний момент снизил своё предложение по аргентинскому футболисту. Как сообщает Tuttosport, «шпоры» изначально предлагали за форварда € 70 млн, но затем снизили своё предложение до € 62 млн.

Это изменение обуславливается тем, что Дибала запросил зарплату в размере € 10 млн в год плюс бонусы и комиссию в размере € 15 млн своему агенту. В итоге «Ювентус» отказался от варианта продажи «Тоттенхэму» 25-летнего футболиста

В минувшем сезоне Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 голов и пять результативных передач. Контракт нападающего с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Ювентус» дал окончательный ответ «Тоттенхэму» по трансферу Дибалы
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