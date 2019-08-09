Представители Модрича сообщили, что игрок останется в «Реале», несмотря на слухи

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, вероятно, останется в команде, несмотря на слухи об уходе в летнее трансферное окно.



Как сообщает Marca, представители 33-летнего футболиста уведомили журналистов, что хорват счастлив в «Королевском клубе» и не покинет его в это межсезонье.



Ранее сообщалось, что «Реал» готов включить Модрича в сделку по приобретению нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, доплатив парижскому клубу € 120 млн.



Модрич защищает цвета «Реала» с 2012 года. За семь лет в составе «сливочных» хавбек стал обладателем 15 трофеев, среди которых четыре Кубка Лиги чемпионов и три Суперкубка УЕФА, четыре трофея клубного чемпионата мира, а также титул чемпиона Испании, Кубок и два Суперкубка страны.



«Реал» предложил «ПСЖ» € 120 млн и Модрича за Неймара