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Представители Модрича сообщили, что игрок останется в «Реале», несмотря на слухи

Представители Модрича сообщили, что игрок останется в «Реале», несмотря на слухи
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, вероятно, останется в команде, несмотря на слухи об уходе в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, представители 33-летнего футболиста уведомили журналистов, что хорват счастлив в «Королевском клубе» и не покинет его в это межсезонье.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов включить Модрича в сделку по приобретению нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, доплатив парижскому клубу € 120 млн.

Модрич защищает цвета «Реала» с 2012 года. За семь лет в составе «сливочных» хавбек стал обладателем 15 трофеев, среди которых четыре Кубка Лиги чемпионов и три Суперкубка УЕФА, четыре трофея клубного чемпионата мира, а также титул чемпиона Испании, Кубок и два Суперкубка страны.

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