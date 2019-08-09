Моуринью: «Интер» обыграл «Баварию» в финале ЛЧ-2010 ещё до начала матча

Португальский специалист Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о победе с «Интером» в финале Лиги чемпионов в 2010 году. В решающей встрече нерадзурри обыграли «Баварию» под руководством Луи ван Гала со счётом 2:0.

«У „Баварии“ был тренер, которого я знал очень хорошо, и я знал, что его собственное эго, его собственная самооценка всегда будут побуждать его играть в соответствии с его идеями — и это для меня было преимуществом. Я прекрасно знал, что была команда с некоторыми слабостями. С другой стороны, у них были прекрасные игроки в атаке, которых нужно было остановить. И я думаю, что нашим большим преимуществом в этой игре было именно стратегическая сторона.

Я думаю, что игра была выиграна до того, как ещё началась. Не только из-за эмоционального аспекта, не только из-за уверенности, самооценки, братства, которым обладал «Интер». Но и из-за стратегии, с которой мы подготовились к игре", — цитирует Моуринью DAZN.