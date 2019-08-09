Артур высказал мнение о возможном возвращении Неймара в «Барселону»

Бразильский полузащитник «Барселоны» Артур Рамос высказал мнение по поводу возможного возвращения в стан каталонской команды нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Я не говорил с ним об этой проблеме. Не люблю беспокоить его об этом, потому что его и так многие спрашивают. Я говорю с ним о других вещах. Не знаю, приедет ли он в „Барселону“. Посмотрим, что будет. Я, как и болельщики и команда, хотел бы, чтобы он вернулся в „Барселону“. Он звезда, и мне очень нравится играть с ним в сборной. Не знаю, должен ли он сделать шаг, но как его друг, я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Артура интернет-портал Goal.

Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.