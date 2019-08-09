Мевля на следующей неделе может перейти из «Зенита» в «Сочи»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи».
Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча. В феврале нынешнего года Мевля на правах аренды перешёл в «Ростов», а летом вернулся в стан петербургской команды.
Ранее в состав «Сочи» из «Зенита» перешли ряд футболистов, в числе которых Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов.
«Сочи» после четырёх туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги предпоследнее, 15-е место. Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
«Ростов» арендовал Мевлю у «Зенита»
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