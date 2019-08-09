«Ливерпуль» — «Норвич»: прямой эфир матча начнётся 9 августа в 22:00

Сегодня, 9 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Норвич Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, прямая видеотрансляция начнётся в 22:00 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Грэм Скотт.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав рекордные для себя 97 очков, но на одно очко отстав от «Манчестер Сити». «Норвич» в свою очередь выступал в Чемпионшипе, где финишировал на первой строчке с 94 очками в активе.
С полным расписанием АПЛ сезона-2019/20 можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
- 9 августа 2019
-
19:18
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:37
-
18:31
-
18:27
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:40
-
17:31
-
17:17
-
17:15
-
16:58
-
16:50
-
16:45
-
16:29
-
16:24
-
16:14
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:17
-
15:17
-
15:06
-
14:57
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
14:17
-
14:13
-
13:52
-
13:43