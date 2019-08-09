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«Ливерпуль» — «Норвич Сити». Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Ливерпуль» — «Норвич»: прямой эфир матча начнётся 9 августа в 22:00

«Ливерпуль» — «Норвич»: прямой эфир матча начнётся 9 августа в 22:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 9 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Норвич Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, прямая видеотрансляция начнётся в 22:00 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Грэм Скотт.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав рекордные для себя 97 очков, но на одно очко отстав от «Манчестер Сити». «Норвич» в свою очередь выступал в Чемпионшипе, где финишировал на первой строчке с 94 очками в активе.

С полным расписанием АПЛ сезона-2019/20 можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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