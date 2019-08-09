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Фото: Филипп подписывает контракт с «Динамо» вместе с Нойштедтером

Фото: Филипп подписывает контракт с «Динамо» вместе с Нойштедтером
Футбол / РПЛ 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп в ближайшее время будет представлен в качестве футболиста московского «Динамо».

В неофициальном телеграм-канале бело-голубых было опубликовано фото, на котором 25-летний немец подписывает контракт с клубом, сидя рядом с защитником Романом Нойштедтером, о переходе которого было объявлено ранее.

Ранее сообщалось, что «Динамо» согласовало с «Боруссией» трансфер Филиппа за € 20 млн. На игрока также претендовал франкфуртский «Айнтрахт».

Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

«Динамо» объявило о переходе Нойштедтера
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