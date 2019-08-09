Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Норвич Сити». Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Двум людям грозит тюрьма за распространение фотографий тела Салы

Двум людям грозит тюрьма за распространение фотографий тела Салы
Футбол / Англия 0

Двум людям, которые получили доступ к видеонаблюдению за телом аргентинского нападающего Эмилиано Салы, грозит тюремное заключение после признания в совершении преступления в суде, сообщает The Sun.

62-летний Кристофер Эшфорд незаконно получил доступ к видеонаблюдению в Борнмутском морге и распространил в социальных сетях фотографии вместе с 48-летней Шерри Брэй.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

Два человека арестованы за распространение фотографий тела Салы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент