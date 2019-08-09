Двум людям грозит тюрьма за распространение фотографий тела Салы

Двум людям, которые получили доступ к видеонаблюдению за телом аргентинского нападающего Эмилиано Салы, грозит тюремное заключение после признания в совершении преступления в суде, сообщает The Sun.
62-летний Кристофер Эшфорд незаконно получил доступ к видеонаблюдению в Борнмутском морге и распространил в социальных сетях фотографии вместе с 48-летней Шерри Брэй.
28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.
- 9 августа 2019
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