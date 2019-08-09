Нойштедтер рассказал, в какой роли его видит Хохлов в «Динамо»

Новичок московского «Динамо» защитник Роман Нойштедтер высказался о своём переходе в клуб на правах свободного агента, а также рассказал о разговоре с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
«Рад приступить к тренировкам с новыми партнёрами. Постараемся вместе сделать нынешний сезон максимально успешным и запоминающимся для бело-голубых. У меня были предложения из других стран, но когда на меня вышло «Динамо», сразу согласился. С каждым годом чемпионат России становится сильнее, здесь играют качественные футболисты, в том числе многие ребята из сборной России.
У меня состоялся разговор с Дмитрием Валерьевичем Хохловым – главный тренер видит меня на позиции опорного полузащитника, но при необходимости я могу сыграть и в центре обороны. Полон сил и желания помогать «Динамо»!» — цитирует Нойштедтера пресс-служба бело-голубых.
- 9 августа 2019
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
14:17
-
14:13
-
13:52
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:23
-
13:23
-
13:05
-
13:04
-
12:47
-
12:28
-
12:26
-
12:14
-
12:09
-
11:56
-
11:46
-
11:35
-
11:18
-
11:13
-
11:12
-
10:45
-
10:42
-
10:31
-
10:28
-
10:10
-
10:03
-
09:44
-
09:34
-
09:27
-
09:27