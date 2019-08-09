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Нойштедтер рассказал, в какой роли его видит Хохлов в «Динамо»

Нойштедтер рассказал, в какой роли его видит Хохлов в «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Новичок московского «Динамо» защитник Роман Нойштедтер высказался о своём переходе в клуб на правах свободного агента, а также рассказал о разговоре с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

«Рад приступить к тренировкам с новыми партнёрами. Постараемся вместе сделать нынешний сезон максимально успешным и запоминающимся для бело-голубых. У меня были предложения из других стран, но когда на меня вышло «Динамо», сразу согласился. С каждым годом чемпионат России становится сильнее, здесь играют качественные футболисты, в том числе многие ребята из сборной России.

У меня состоялся разговор с Дмитрием Валерьевичем Хохловым – главный тренер видит меня на позиции опорного полузащитника, но при необходимости я могу сыграть и в центре обороны. Полон сил и желания помогать «Динамо»!» — цитирует Нойштедтера пресс-служба бело-голубых.

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