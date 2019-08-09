Точилин подтвердил интерес «Сочи» к Мевле
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подтвердил, что его команда проявляет интерес к защитнику «Зенита» Михе Мевле.
«Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть. Рано говорить, что он наш игрок, но мы им интересуемся», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча. В феврале нынешнего года Мевля на правах аренды перешёл в «Ростов», а летом вернулся в стан петербургской команды.
Ранее в состав «Сочи» из «Зенита» перешли ряд футболистов, в числе которых Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов.
Мевля на следующей неделе может перейти из «Зенита» в «Сочи»
- 9 августа 2019
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