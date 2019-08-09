Хохлов: «Динамо» нужен был игрок в опорную зону. Рады, что им стал Нойштедтер
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал переход в клуб защитника Романа Нойштедтера.
«В последнее время нас покинуло несколько игроков схожего амплуа – ушли опорные полузащитники Самба Соу и Абдул Азиз Теттех. Конечно, нам нужен был футболист в эту зону, и мы рады, что им стал Роман Нойштедтер. Немаловажно, что, помимо опыта игры в сильных европейских клубах и на самом высоком уровне, Роман – россиянин и не будет считаться иностранцем. О лимите мы не забываем.
Последние сезоны Нойштедтер провёл в обороне, но мы отталкиваемся от его возможностей в роли опорного полузащитника, игрока центра поля, и рассчитываем на него в первую очередь именно в этом качестве», — приводит слова Хохлова пресс-служба «Динамо».
Нойштедтер: меня привлекли амбиции «Динамо» и проект, который здесь затевается
- 9 августа 2019
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
14:17
-
14:13
-
13:52
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:23
-
13:23
-
13:05
-
13:04
-
12:47
-
12:28
-
12:26
-
12:14
-
12:09
-
11:56
-
11:46
-
11:35
-
11:18
-
11:13
-
11:12
-
10:45
-
10:42
-
10:31
-
10:28
-
10:10
-
10:03
-
09:44
-
09:34
-
09:27
-
09:27
-
09:11
Партнерский контент