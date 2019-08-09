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Хохлов: «Динамо» нужен был игрок в опорную зону. Рады, что им стал Нойштедтер

Хохлов: «Динамо» нужен был игрок в опорную зону. Рады, что им стал Нойштедтер
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал переход в клуб защитника Романа Нойштедтера.

«В последнее время нас покинуло несколько игроков схожего амплуа – ушли опорные полузащитники Самба Соу и Абдул Азиз Теттех. Конечно, нам нужен был футболист в эту зону, и мы рады, что им стал Роман Нойштедтер. Немаловажно, что, помимо опыта игры в сильных европейских клубах и на самом высоком уровне, Роман – россиянин и не будет считаться иностранцем. О лимите мы не забываем.

Последние сезоны Нойштедтер провёл в обороне, но мы отталкиваемся от его возможностей в роли опорного полузащитника, игрока центра поля, и рассчитываем на него в первую очередь именно в этом качестве», — приводит слова Хохлова пресс-служба «Динамо».

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