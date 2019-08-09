Отец Неймара ушёл от ответа на вопрос: «Реал» или «Барселона»?

Отец форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара ушёл от ответа на вопрос о будущем своего сына.
«Реал» или «Барселона»? Он будет счастлив, когда снова начнёт наслаждаться игрой. Жизнь и футбол научили его, как оставаться сильным в трудные моменты. Он скоро вернётся на футбольное поле. Как отцу, мне приятно видеть, как сын играет в футбол. Этот факт заставляет меня гордиться им. Скоро он вернётся», — приводит слова Неймара-старшего AS.
Напомним, интерес в подписании Неймара проявили и «Барселона», и «Реал». Сам бразилец хочет вернуться в каталонский клуб, однако «ПСЖ» предпочитает продать игрока «сливочным».
Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.
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