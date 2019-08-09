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Филипп: постараюсь сделать в «Динамо» то же, что и Кураньи

Филипп: постараюсь сделать в «Динамо» то же, что и Кураньи
Футбол / РПЛ 0

Новичок московского «Динамо» нападающий Максимилиан Филипп, перешедший в команду из дортмундской «Боруссии», выразил надежду, что ему удастся проявить себя в клубе так же успешно, как соотечественнику Кевину Кураньи, выступавшему за бело-голубых с 2010 по 2015 год.

«Знаю, что за «Динамо» выступал Кевин Кураньи. Он провёл прекрасное время здесь, оставил о себе добрую память. Постараюсь сделать то же самое. Сравнивать нас в игровом плане не стоит. Кевин – чистый центральный нападающий, я же предпочитаю действовать чуть в оттяжке», — цитирует Филиппа пресс-служба «Динамо».

Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

«Динамо» объявило о трансфере Филиппа из дортмундской «Боруссии»
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