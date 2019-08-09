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38-летний Адурис объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2019/20

38-летний Адурис объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2019/20
Футбол / Испания 0

Предстоящий сезон станет последним в профессиональной карьере нападающего «Атлетика» Арица Адуриса, сообщает пресс-служба клуба из Бильбао в «Твиттере».

«Это будет мой последний сезон, и мы постараемся провести его наилучшим образом», — заявил 38-летний футболист.

Адурис выступал за «Атлетик» с 2002 по 2003 и с 2006 по 2008 год, после чего защищал цвета «Бургоса», «Вальядолида», «Мальорки» и «Валенсии». Затем он снова вернулся в команду из Бильбао.

Адурис сыграл 7 матчей за сборную Страны Басков, отметившись 7 забитыми мячами. Это является лучшим результатом среди бомбардиров национальной команды Басконии. В 2010 году нападающий впервые в карьере получил вызов в сборную Испании на отборочные матчи чемпионата Европы со сборными Литвы и Шотландии.

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