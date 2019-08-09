Гол Месси со штрафного «Ливерпулю» назван лучшим в сезоне-2018/19

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал автором лучшего гола сезона-2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА.

За мяч аргентинского нападающего, забитый со штрафного удара в ворота «Ливерпуля» в полуфинале турнира, проголосовало большинство болельщиков.

Видео доступно в «твиттере» Лиги чемпионов.

Конкурентами Месси в борьбе за престижную награду были: Исмаила Сарр («Ренн»), Давид Фаупала («Аполлон»), Педро Родригес («Челси»), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Катерина Свиткова («Славия»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Нани («Спортинг» Лиссабон), Иван Ракитич («Барселона») и Данилу (сборная Португалии).

Напомним, в первом полуфинальном матче ЛЧ «Барселона» разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0, Месси сделал дубль. В ответной встрече красные взяли реванш со счётом 4:0 и вышли в финал.