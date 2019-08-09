Гол Месси со штрафного «Ливерпулю» назван лучшим в сезоне-2018/19

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал автором лучшего гола сезона-2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА.
За мяч аргентинского нападающего, забитый со штрафного удара в ворота «Ливерпуля» в полуфинале турнира, проголосовало большинство болельщиков.
Видео доступно в «твиттере» Лиги чемпионов.
Конкурентами Месси в борьбе за престижную награду были: Исмаила Сарр («Ренн»), Давид Фаупала («Аполлон»), Педро Родригес («Челси»), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Катерина Свиткова («Славия»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Нани («Спортинг» Лиссабон), Иван Ракитич («Барселона») и Данилу (сборная Португалии).
Напомним, в первом полуфинальном матче ЛЧ «Барселона» разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0, Месси сделал дубль. В ответной встрече красные взяли реванш со счётом 4:0 и вышли в финал.
- 9 августа 2019
-
16:14
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:17
-
15:17
-
15:06
-
14:57
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
14:17
-
14:13
-
13:52
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:23
-
13:23
-
13:05
-
13:04
-
12:47
-
12:28
-
12:26
-
12:14
-
12:09
-
11:56
-
11:46
-
11:35
-
11:18
-
11:13
-
11:12
-
10:45
-
10:42