«Ростов» оригинальным роликом объявил о подписании двух защитников

«Ростов» объявил о подписании двух новичков — 18-летнего Данилы Ведерникова и 22-летнего Кирилла Малярова.

Оба защитника подписали с жёлто-синими контракты сроком на пять лет.

Видео доступно на YouTube-канале «Ростова».

Данила Ведерников является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне выступал за «быков» в ПФЛ и молодёжном первенстве. Провёл 10 игр за сборную России U18.

Кирилл Маляров родился в Москве и является воспитанником академии «Спартака». Выступал за «Волгу», «Динамо-2», «Олимпиец» и «Ротор». Вызывался в сборную ФНЛ. В прошлом сезоне сыграл 22 матча в составе волгоградского клуба. Провёл три игры за сборную России U19.

После четырёх туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 8 очками в активе.