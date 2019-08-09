«Ростов» оригинальным роликом объявил о подписании двух защитников
«Ростов» объявил о подписании двух новичков — 18-летнего Данилы Ведерникова и 22-летнего Кирилла Малярова.
Оба защитника подписали с жёлто-синими контракты сроком на пять лет.
Видео доступно на YouTube-канале «Ростова».
Данила Ведерников является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне выступал за «быков» в ПФЛ и молодёжном первенстве. Провёл 10 игр за сборную России U18.
Кирилл Маляров родился в Москве и является воспитанником академии «Спартака». Выступал за «Волгу», «Динамо-2», «Олимпиец» и «Ротор». Вызывался в сборную ФНЛ. В прошлом сезоне сыграл 22 матча в составе волгоградского клуба. Провёл три игры за сборную России U19.
После четырёх туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 8 очками в активе.
«Ростов» пообещал завтра объявить о новых трансферах
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