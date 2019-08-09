После провала переговоров по Погба «Реал» сосредоточится на подписании Неймара

В оставшуюся часть трансферного окна «Реал» сосредоточится на подписании форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Marca.

Для «Королевского клуба» одной из главных целей на трансферном рынке этим летом был полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. На переходе француза настаивал лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Руководство мадридского клуба пыталось удовлетворить просьбу наставника, однако «красные дьяволы» отказались вести переговоры о продаже футболиста.

Теперь, после закрытия трансферного окна в Англии, «Реал» сосредоточится на подписании Неймара. Зидан никогда не выражал желания подписать бразильского форварда. Однако «Королевский клуб» будет готов побороться за игрока ввиду травмы Марко Асенсио, давнего желания президента «сливочных» Флорентино Переса заполучить бразильца и намерения «ПСЖ» расстаться с ним.