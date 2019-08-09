Л. Адриано: «Спартак», спасибо за незабываемые 2 года, никогда не забуду Москву
Форвард «Палмейраса» Луис Адриано в своём «инстаграме» поблагодарил московский «Спартак» за время, проведённое в клубе.
«Хочу поблагодарить футбольный клуб „Спартак“ и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года. Мы выиграли вместе Суперкубок и чемпионат России, эти эмоции останутся в моём сердце навсегда. Спасибо нашей команде за отличную работу! Я всегда буду болельщиком „Спартака“ и никогда не забуду Москву», — написал Адриано.
Видео доступно в «инстаграме» Луиса Адриано.
Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.
Луис Адриано пришёл на презентацию в «Палмейрасе» со своей русской девушкой
- 9 августа 2019
-
16:14
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:17
-
15:17
-
15:06
-
14:57
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
14:17
-
14:13
-
13:52
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:23
-
13:23
-
13:05
-
13:04
-
12:47
-
12:28
-
12:26
-
12:14
-
12:09
-
11:56
-
11:46
-
11:35
-
11:18
-
11:13
-
11:12
-
10:45
-
10:42
Партнерский контент