Л. Адриано: «Спартак», спасибо за незабываемые 2 года, никогда не забуду Москву

Форвард «Палмейраса» Луис Адриано в своём «инстаграме» поблагодарил московский «Спартак» за время, проведённое в клубе.

«Хочу поблагодарить футбольный клуб „Спартак“ и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года. Мы выиграли вместе Суперкубок и чемпионат России, эти эмоции останутся в моём сердце навсегда. Спасибо нашей команде за отличную работу! Я всегда буду болельщиком „Спартака“ и никогда не забуду Москву», — написал Адриано.

Видео доступно в «инстаграме» Луиса Адриано.

Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.