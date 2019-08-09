«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодёжного первенства

В 5-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Зенит». Матч состоялся на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 3:0.



Бело-голубые вышли вперёд на 63-й минуте усилиями защитника Богдана Зорина. Удвоил преимущество хозяев полузащитник Владислав Галкин, отличившийся на 75-й минуте. Окончательный счёт во встрече на 78-й минуте установил нападающий Константин Тюкавин.



«Динамо», набрав 7 очков, занимает девятое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Зенит» (9) – третий.

В параллельном матче «Оренбург» принимал «Тамбов». Встреча прошла на арене «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:1.



Единственный гол в матче был забит на 61-й минуте. Его автором стал полузащитник гостей Антон Архипов.



С турнирной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться здесь.