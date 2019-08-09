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«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодёжного первенства

«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В 5-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Зенит». Матч состоялся на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 3:0.

Бело-голубые вышли вперёд на 63-й минуте усилиями защитника Богдана Зорина. Удвоил преимущество хозяев полузащитник Владислав Галкин, отличившийся на 75-й минуте. Окончательный счёт во встрече на 78-й минуте установил нападающий Константин Тюкавин.

«Динамо», набрав 7 очков, занимает девятое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Зенит» (9) – третий.

Россия - Молодёжное первенство. 5-й тур
09 августа 2019, пятница. 14:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
3 : 0
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 – Зорин – 63, 2:0 – Галкин – 75, 3:0 – Тюкавин – 78

В параллельном матче «Оренбург» принимал «Тамбов». Встреча прошла на арене «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол в матче был забит на 61-й минуте. Его автором стал полузащитник гостей Антон Архипов.

С турнирной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться здесь.

Россия - Молодёжное первенство. 5-й тур
09 августа 2019, пятница. 14:00 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
0 : 1
Тамбов-мол.
Тамбов
0:1 – Архипов – 61
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