«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодёжного первенства

В 5-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Зенит». Матч состоялся на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 3:0.
Бело-голубые вышли вперёд на 63-й минуте усилиями защитника Богдана Зорина. Удвоил преимущество хозяев полузащитник Владислав Галкин, отличившийся на 75-й минуте. Окончательный счёт во встрече на 78-й минуте установил нападающий Константин Тюкавин.
«Динамо», набрав 7 очков, занимает девятое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Зенит» (9) – третий.
В параллельном матче «Оренбург» принимал «Тамбов». Встреча прошла на арене «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:1.
Единственный гол в матче был забит на 61-й минуте. Его автором стал полузащитник гостей Антон Архипов.
С турнирной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться здесь.
- 9 августа 2019
-
16:14
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:17
-
15:17
-
15:06
-
14:57
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
14:17
-
14:13
-
13:52
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:23
-
13:23
-
13:05
-
13:04
-
12:47
-
12:28
-
12:26
-
12:14
-
12:09
-
11:56
-
11:46
-
11:35
-
11:18
-
11:13
-
11:12
-
10:45
-
10:42