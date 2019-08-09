Выиграй шарф с автографом Павлюченко!
«Чемпионат» в своём «телеграме» проводит розыгрыш трёх шарфов с автографом бывшего нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Романа Павлюченко.
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
Павлюченко перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2008 года из «Спартака». Его трансфер обошёлся «шпорам» в сумму € 17,4 млн. Всего в составе лондонского клуба нападающий провёл 113 матчей. На счету россиянина 42 забитых мяча и 10 результативных передач. В феврале 2012 года футболист перешёл в «Локомотив». «Железнодорожники» заплатили за игрока € 9 млн. В составе сборной России Павлюченко сыграл 52 матча и стал автором 21 забитого мяча.
Павлюченко подписывает фирменные шарфы «Чемпионата»
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