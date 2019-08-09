Давид Сильва — новый капитан «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва был назначен новым капитаном команды, сообщается в «твиттере» клуба.



«Он знает этот клуб и эту лигу и пользуется большим уважением», — прокомментировал новость главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.



Роль вице-капитана манкунианцев в предстоящем сезоне будет выполнять хавбек Фернандиньо. Полузащитник Кевин Де Брёйне станет третьим капитаном.



Напомним, предыдущим капитаном «Манчестер Сити» на протяжении нескольких лет был защитник Венсан Компани, который покинул клуб по окончании минувшего сезона. При этом предстоящая кампания станет последней в команде и для самого Сильвы, о чём он объявил в конце июля. Дальнейшие планы испанского хавбека пока неизвестны.

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