«ПСЖ» готов предложить Дибале пятилетний контракт на € 60 млн

«Пари Сен-Жермен» продолжает контактировать с агентом форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы по возможному трансферу аргентинца, утверждает в своём «твиттере» журналист Николо Шира.

Согласно информации источника, парижане готовы предложить футболисту контракт сроком на пять лет с зарплатой € 12 млн за сезон. За ситуацией следит «Интер», который заинтересован в обмене 25-летнего нападающего «старой синьоры» на своего экс-капитана Мауро Икарди.

Ранее сообщалось, что Дибала может перейти в «Тоттенхэм Хотспур», однако в итоге переход сорвался, а в Англии закрылось трансферное окно.

В минувшем сезоне Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 голов и пять результативных передач. Контракт нападающего с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.