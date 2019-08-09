«ПСЖ» готов предложить Дибале пятилетний контракт на € 60 млн

«Пари Сен-Жермен» продолжает контактировать с агентом форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы по возможному трансферу аргентинца, утверждает в своём «твиттере» журналист Николо Шира.
Согласно информации источника, парижане готовы предложить футболисту контракт сроком на пять лет с зарплатой € 12 млн за сезон. За ситуацией следит «Интер», который заинтересован в обмене 25-летнего нападающего «старой синьоры» на своего экс-капитана Мауро Икарди.
Ранее сообщалось, что Дибала может перейти в «Тоттенхэм Хотспур», однако в итоге переход сорвался, а в Англии закрылось трансферное окно.
В минувшем сезоне Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 голов и пять результативных передач. Контракт нападающего с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.
- 9 августа 2019
-
17:40
-
17:31
-
17:17
-
17:15
-
16:58
-
16:50
-
16:45
-
16:29
-
16:24
-
16:14
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:17
-
15:17
-
15:06
-
14:57
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
14:17
-
14:13
-
13:52
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:23
-
13:23
-
13:05
-
13:04
-
12:47
-
12:28
-
12:26
-
12:14