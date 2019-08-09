Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в Сегунде

Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила об уходе полузащитника Синдзи Кагавы.



30-летний японский футболист присоединился к «Сарагосе», которая в настоящий момент выступает в Сегунде – втором по силе дивизионе Испании. Условия сделки не разглашаются.



«Синдзи – заслуженный игрок нашего клуба. Он помогал нашей команде завоёвывать трофеи и всегда отдавал всего себя команде. Кагава – эталон профессионализма и замечательный человек. Дортмунд навсегда останется вторым домом для него, здесь у него осталось много друзей. Синдзи всегда хотел попробовать свои силы в Испании, и, конечно, мы не стали препятствовать ему», — сказал спортивный директор «шмелей» Микаэль Цорк.



Кагава является воспитанником «Сересо Осака», откуда в 2010 году перебрался в «Боруссию». В 2012 году хавбека приобрёл «Манчестер Юнайтед», где он провёл два сезона, после чего вернулся в дортмундский клуб. Во второй половине минувшего сезона Кагава на правах аренды выступал за «Бешикташ».