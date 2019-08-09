Агент Тельо подтвердил интерес к игроку со стороны «Краснодара»

Хосе Мариа Оробитт, агент испанского полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Краснодара».



«Действительно, «Краснодар» проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности. Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере € 12 млн, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит «Барселоне». Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова агента Sport24.



Ранее сообщалось, что «Краснодар» активно собирает информацию о Тельо и готовится выплатить прописанную в его соглашении сумму отступных.



В минувшем сезоне испанской Примеры 27-летний полузащитник провёл 29 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

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