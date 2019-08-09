Лэмпард: очень нравится, что «Челси» заранее списывают со счетов
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
«Мне очень нравится, что «Челси» заранее списывают со счетов. Очень нравится выслушивать все эти предсказания, все ставят нас за пределы топ-4. Нет ничего лучше, чем доказывать, что люди ошибаются.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в прошлом сезоне показали, что существует отрыв, который всем нужно сокращать. «Челси» нацелен на победы, и, конечно, мы хотим каждый год выступать в Лиге чемпионов», — цитирует Лэмпарда BBC.
В минувшей кампании «Челси» финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 матчах лондонская команда одержала 21 победу, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
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- 9 августа 2019
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