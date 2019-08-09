Лэмпард: очень нравится, что «Челси» заранее списывают со счетов

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от сезона-2019/20.

«Мне очень нравится, что «Челси» заранее списывают со счетов. Очень нравится выслушивать все эти предсказания, все ставят нас за пределы топ-4. Нет ничего лучше, чем доказывать, что люди ошибаются.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в прошлом сезоне показали, что существует отрыв, который всем нужно сокращать. «Челси» нацелен на победы, и, конечно, мы хотим каждый год выступать в Лиге чемпионов», — цитирует Лэмпарда BBC.

В минувшей кампании «Челси» финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 матчах лондонская команда одержала 21 победу, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.