19-летняя испанская футболистка погибла в результате ДТП

19-летняя испанская футболистка Альба Эстебан Фрау ушла из жизни в результате травм, полученных в ДТП, сообщается в официальном «твиттере» Королевской испанской федерации футбольной федерации (RFEF).
«RFEF скорбит о смерти молодой футболистки Альбы Эстебан Фрау, которая покинула нас в таком раннем возрасте в результате дорожно-транспортного происшествия на Мальорке. Мы выражаем наши соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении RFEF.
Инцидент произошёл 6 августа. Фрау ехала на мопеде, и её задело другое транспортное средство. В результате столкновения футболистка потеряла управление. Спустя два дня девушка скончалась в больнице.
Напомним, что несколько недель назад в результате ДТП погиб бывший игрок сборной Испании Хосе Антонио Рейес.
- 9 августа 2019
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