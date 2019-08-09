Тиль провёл первую тренировку в «Спартаке», игроки прогнали его по коридору

Полузащитник Гус Тиль провёл первую тренировку в составе московского «Спартака». На занятии партнёры по команде прогнали нидерландского футболиста по коридору новичка, сообщает пресс-служба красно-белых.
Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Инстаграме».
«Спартак» приобрел Тиля у «АЗ Алкмар» в начале августа. В минувшем сезоне 21-летний игрок на клубном уровне забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.
В 5-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 11 августа, начало — в 21:30 мск.
В первых четырёх турах нынешнего сезона чемпионата России команда Олега Кононова одержала одну победу, два раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.
- 9 августа 2019
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