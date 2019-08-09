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Эмери: «Арсенал» намерен конкурировать с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»

Эмери: «Арсенал» намерен конкурировать с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

«Мы довольны игроками и командой. Понимаем, что это будет сложно, но мы настроены добиться максимума во всех соревнованиях. Самый главный турнир — это Премьер-лига. Нам нужна стабильность во всех 38 матчах.

Наша задача — попасть в четвёрку лучших, но это будет сложно. В прошлом году мы сократили расстояние от неё. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сильнее остальных, но мы хотим сократить дистанцию ​ и конкурировать с ними. Мы можем набирать больше очков в матчах с ними.

«Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» преследуют ту же цель, что и мы. В прошлом сезоне разница в очках между нами была небольшой. Это ещё один вызов для них и для нас.

Другие команды также подписывают очень хороших игроков. „Эвертон“, „Вест Хэм Юнайтед“, „Лестер Сити“, „Вулверхэмптон“, „Уотфорд“. Премьер-лига — лучшее соревнование в мире», — приводит слова Эмери ВВС.

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