Эмери: «Арсенал» намерен конкурировать с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

«Мы довольны игроками и командой. Понимаем, что это будет сложно, но мы настроены добиться максимума во всех соревнованиях. Самый главный турнир — это Премьер-лига. Нам нужна стабильность во всех 38 матчах.



Наша задача — попасть в четвёрку лучших, но это будет сложно. В прошлом году мы сократили расстояние от неё. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сильнее остальных, но мы хотим сократить дистанцию ​ и конкурировать с ними. Мы можем набирать больше очков в матчах с ними.



«Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» преследуют ту же цель, что и мы. В прошлом сезоне разница в очках между нами была небольшой. Это ещё один вызов для них и для нас.



Другие команды также подписывают очень хороших игроков. „Эвертон“, „Вест Хэм Юнайтед“, „Лестер Сити“, „Вулверхэмптон“, „Уотфорд“. Премьер-лига — лучшее соревнование в мире», — приводит слова Эмери ВВС.