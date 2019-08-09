Неймар — об обвинении в изнасиловании модели: мой мир рухнул, и я упал на землю

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар прокомментировал решение полиции закрыть дело об изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндади. По словам девушки, футболист изнасиловал её в одном из парижских отелей в середине мая.

«Эту главу в моей жизни я никогда не смогу забыть по многим причинам, главная из которых — ущерб, нанесённый мне, моей семье и людям, которые действительно знают меня. Буду честен и не скажу, что счастлив. Шрам будет напоминать мне, что люди могут делать не только хорошие вещи, но и плохие!

Да, мой мир рухнул, и я упал на землю, но, как гласит одна легенда в джиу-джитсу, «для многих земля — это конец всего, для нас — это только начало». Пусть это будет началом не только для меня, но для всех, кто пострадал от подобных ложных обвинений, и в основном для всех женщин, которые действительно являются жертвой этого акта.

Желаю, чтобы вы были сильны, сражались и достигли всего, чего все заслуживаете! Спасибо богу за всё», — написал 27-летний бразильский футболист на своей странице в «Инстаграме».