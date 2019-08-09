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Хохлов: в матче с «Зенитом» не будет такой закрытой игры, как со «Спартаком»

Хохлов: в матче с «Зенитом» не будет такой закрытой игры, как со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата России с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 10 августа, в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Здесь каждый раз нужно всё заново доказывать. То, что было вчера, — это история. Каждый матч — это новая битва, новое сражение. Естественно, хочется показать хороший футбол и добиться положительного результата. Будем к этому стремиться.

Зимой «Зенит» очень мощно усилился. Три игрока, которые пополнили команду, если не переломили ход борьбы за чемпионство, то очень усилили команду. И сейчас были точечные качественные приобретения, поэтому состав у «Зенита» очень хороший.

Закрытого футбола не будет. У «Спартака» было на одного игрока меньше, и было понятно, что во втором тайме они закроются. Их оборону было тяжело взламывать. С «Зенитом» такого не будет.

Хочется, чтобы на матч пришло побольше наших болельщиков. Это действительно придаёт дополнительные силы нашим игрокам», — приводит слова Хохлова пресс-служба «Динамо».

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