Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о продлении соглашения с вингером Лукасом Моурой до 30 июня 2024 года. Прошлый контракт 26-летнего бразильца был рассчитан до лета 2023 года.
Фото можно посмотреть на странице «Тоттенхэма» в «Инстаграме».
Моура перешёл в «Тоттенхэм» из «Пари Сен-Жермен» в январе 2018 года за € 28,4 млн. В сезоне-2018/19 вингер на клубном уровне забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 49 матчах во всех турнирах.
В минувшей кампании «Тоттенхэм» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 встречах команда Маурисио Почеттино одержала 23 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений. В Лиге чемпионов «шпоры» дошли до финала, где со счётом 0:2 уступили «Ливерпулю».
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