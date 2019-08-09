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Игнашевич: у меня был ещё один вариант, но я выбрал «Торпедо»

Игнашевич: у меня был ещё один вариант, но я выбрал «Торпедо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, что у него было предложение от ещё одного клуба.

«Было очень неожиданно, предложение свалилось как снег на голову. У меня был ещё один вариант, и буквально за два-три дня мне пришлось принять решение. Здесь всё знакомое, родное, даже цвет стен не поменялся, спустя 15-20 лет. Самое главное — это наверное, улица Мастеркова, Восточная, дорога от метро до раздевалки. Воспринимаю свою нынешнюю работу как подарок судьбы», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

«Торпедо», набрав 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 6-м туре московский клуб на выезде сыграет с «Лучом». Встреча состоится во Владивостоке завтра, 10 августа.

Игнашевич станет полноценным тренером «Торпедо» не раньше чем через год
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