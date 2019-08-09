Гвардиола: надеюсь, Зане вернётся в строй в феврале или марте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал тяжёлую травму немецкого полузащитника Лероя Зане.

«Травма Зане — очень плохая новость. Не знаю, сколько он пропустит. Обычно сроки восстановления после такой травмы составляют шесть-семь месяцев. Надеюсь, Лерой вернётся в строй в феврале или марте.

Я не думал о том, что он может покинуть команду. Я всегда говорил, что он игрок «Манчестер Сити». Лерой не говорил мне, что хочет уйти. Поэтому он играл в матче за Суперкубок Англии.

Зане молод, и я надеюсь, что он быстро восстановится после операции. Мы все поможем ему не чувствовать себя одиноким», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что у 23-летнего Зане диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. На следующей неделе футболиста ждёт операция.