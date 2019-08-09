Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Норвич Сити». Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: надеюсь, Зане вернётся в строй в феврале или марте

Гвардиола: надеюсь, Зане вернётся в строй в феврале или марте
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал тяжёлую травму немецкого полузащитника Лероя Зане.

«Травма Зане — очень плохая новость. Не знаю, сколько он пропустит. Обычно сроки восстановления после такой травмы составляют шесть-семь месяцев. Надеюсь, Лерой вернётся в строй в феврале или марте.

Я не думал о том, что он может покинуть команду. Я всегда говорил, что он игрок «Манчестер Сити». Лерой не говорил мне, что хочет уйти. Поэтому он играл в матче за Суперкубок Англии.

Зане молод, и я надеюсь, что он быстро восстановится после операции. Мы все поможем ему не чувствовать себя одиноким», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что у 23-летнего Зане диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. На следующей неделе футболиста ждёт операция.

Кто станет чемпионом Англии по футболу?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент