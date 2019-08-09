Гвардиола: надеюсь, Зане вернётся в строй в феврале или марте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал тяжёлую травму немецкого полузащитника Лероя Зане.
«Травма Зане — очень плохая новость. Не знаю, сколько он пропустит. Обычно сроки восстановления после такой травмы составляют шесть-семь месяцев. Надеюсь, Лерой вернётся в строй в феврале или марте.
Я не думал о том, что он может покинуть команду. Я всегда говорил, что он игрок «Манчестер Сити». Лерой не говорил мне, что хочет уйти. Поэтому он играл в матче за Суперкубок Англии.
Зане молод, и я надеюсь, что он быстро восстановится после операции. Мы все поможем ему не чувствовать себя одиноким», — приводит слова Гвардиолы ВВС.
Напомним, что у 23-летнего Зане диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. На следующей неделе футболиста ждёт операция.
- 9 августа 2019
-
20:52
-
20:25
-
20:23
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:47
-
19:36
-
19:33
-
19:18
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:37
-
18:31
-
18:27
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:40
-
17:31
-
17:17
-
17:15
-
16:58
-
16:50
-
16:45
-
16:29
-
16:24
-
16:14
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:17
-
15:17
-
15:06