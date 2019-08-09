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Малком: Дзюба много шутит и всегда старается сказать что-то на испанском

Малком: Дзюба много шутит и всегда старается сказать что-то на испанском
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Зенита» бразильский полузащитник Малком рассказал, как проходит процесс его адаптации в петербургском клубе.

«Дзюба всегда хочет сказать команде что-то ободряющее. Он бывает открытым или чуть серьёзнее. Дзюба много шутит и всегда старается сказать что-то на испанском.

Конечно, нужно привыкать ко всему: новая команда, новая игра. Но я полагаю, что адаптация пройдёт быстро, а в этом мне точно помогут мои одноклубники", — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

22-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в начале августа. Сумма трансфера составила € 40 млн. За счёт бонусов сумма может вырасти ещё на € 5 млн. Контракт бразильца с российским клубом действует до лета 2024 года. Зарплата игрока составит € 6,5 млн.

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