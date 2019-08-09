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Сульшер: у «Манчестер Юнайтед» были деньги, чтобы купить больше игроков

Сульшер: у «Манчестер Юнайтед» были деньги, чтобы купить больше игроков
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о работе клуба на трансферном рынке в это межсезонье.

«Деньги есть, если на трансферном рынке доступны нужные игроки. Речь идёт не о каком-то быстром решении, а о длительной перестройке. Нет смысла менять такой подход, если не получил правильных ответов от футболистов, которых хотел заполучить.

Когда трансферное окно закроется, почувствую облегчение. Я в восторге от трёх игроков, которых мы приобрели в это межсезонье.

Поль Погба? Его отношение к делу остаётся великолепным. Что касается Алексиса Санчеса, то ожидаю, что он останется», — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.

11 августа «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет лондонский «Челси». Начало матча — в 18:30 мск.

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