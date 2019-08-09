Экс-игрок «Зенита» Шкртел перешёл в «Аталанту»
Бергамская «Аталанта» на официальном сайте о переходе словацкого защитника Мартина Шкртела.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался итальянскому клубу бесплатно. Срок действия контракта игрока не разглашается.
Последним клубом 34-летнего Шкртела был турецкий «Фенербахче», за который он выступал с 2016 по 2019 год. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах чемпионата Турции, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Шкртел играл за «Зенит» с 2004 по 2007 год и стал чемпионом России в составе петербургской команды. Позже словацкий футболист перешёл в «Ливерпуль», где выступал с 2008 по 2016 год.
В минувшем сезоне «Аталанта» заняла третье место в чемпионате Италии и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.
Полузащитник сборной Украины Малиновский стал игроком «Аталанты»
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