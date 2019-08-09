«Зенит-2» потерпел разгром в матче с молодёжной командой «Барселоны»
«Зенит-2» в Санкт-Петербурге провёл товарищеский матч с молодёжной командой каталонской «Барселоны» (U19). Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользе сине-гранатовых.
Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Луи Барри на 15-й минуте. Спустя одну минуту форвард Ансумане Фати увеличил преимущество каталонцев. В середине второго тайма защитник «Зенита» Сергей Бугриев сократил разницу в счёте. До финального свистка ещё два мяча в ворота сине-бело-голубых отправили Фати и нападающий Нильс Мортимер.
Напомним, «Зенит-2» завершил минувшую кампанию на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице ФНЛ. В первых трёх турах ПФЛ сезона-2019/20 команда из Санкт-Петербурга одержала две победы и потерпела одно поражение.
Товарищеские матчи (клубы)
09 августа 2019, пятница. 18:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург, Россия
1 : 4
Барселона U19
Барселона, Испания
0:1 – Барри – 15, 0:2 – Фати – 16, 1:2 – Бугриев – 75, 1:3 – Фати – 83, 1:4 – Мортимер – 86
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