«Зенит-2» потерпел разгром в матче с молодёжной командой «Барселоны»

«Зенит-2» в Санкт-Петербурге провёл товарищеский матч с молодёжной командой каталонской «Барселоны» (U19). Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользе сине-гранатовых.

Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Луи Барри на 15-й минуте. Спустя одну минуту форвард Ансумане Фати увеличил преимущество каталонцев. В середине второго тайма защитник «Зенита» Сергей Бугриев сократил разницу в счёте. До финального свистка ещё два мяча в ворота сине-бело-голубых отправили Фати и нападающий Нильс Мортимер.

Напомним, «Зенит-2» завершил минувшую кампанию на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице ФНЛ. В первых трёх турах ПФЛ сезона-2019/20 команда из Санкт-Петербурга одержала две победы и потерпела одно поражение.