Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Норвич Сити». Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит-2» потерпел разгром в матче с молодёжной командой «Барселоны»

«Зенит-2» потерпел разгром в матче с молодёжной командой «Барселоны»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

«Зенит-2» в Санкт-Петербурге провёл товарищеский матч с молодёжной командой каталонской «Барселоны» (U19). Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользе сине-гранатовых.

Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Луи Барри на 15-й минуте. Спустя одну минуту форвард Ансумане Фати увеличил преимущество каталонцев. В середине второго тайма защитник «Зенита» Сергей Бугриев сократил разницу в счёте. До финального свистка ещё два мяча в ворота сине-бело-голубых отправили Фати и нападающий Нильс Мортимер.

Напомним, «Зенит-2» завершил минувшую кампанию на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице ФНЛ. В первых трёх турах ПФЛ сезона-2019/20 команда из Санкт-Петербурга одержала две победы и потерпела одно поражение.

Товарищеские матчи (клубы)
09 августа 2019, пятница. 18:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург, Россия
1 : 4
Барселона U19
Барселона, Испания
0:1 – Барри – 15, 0:2 – Фати – 16, 1:2 – Бугриев – 75, 1:3 – Фати – 83, 1:4 – Мортимер – 86
Орлов: Заболотный увидел в руководстве «Сочи» людей, которые были в «Тосно»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент