Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом» из соображений безопасности

Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац пропустят выездной матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» из соображений безопасности, сообщает Sky Sports.

Полиция продолжает расследовать вооружённое нападение, которому подверглись Озил и Колашинац в Лондоне несколько недель назад. Футболисты проезжали на автомобиле через Голдерс-Грин, когда на них напала вооружённая ножами банда на скутерах. В этот момент Месут выскочил из машины и побежал за помощью в рядом расположенный ресторан, с персоналом которого был знаком. Зеад тем временем выбежал из автомобиля и вступил в драку с атакующими.

Матч «Ньюкасл» — «Арсенал» состоится 11 августа в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк», начало — в 16:00 мск.