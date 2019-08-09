Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом» из соображений безопасности
Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац пропустят выездной матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» из соображений безопасности, сообщает Sky Sports.
Полиция продолжает расследовать вооружённое нападение, которому подверглись Озил и Колашинац в Лондоне несколько недель назад. Футболисты проезжали на автомобиле через Голдерс-Грин, когда на них напала вооружённая ножами банда на скутерах. В этот момент Месут выскочил из машины и побежал за помощью в рядом расположенный ресторан, с персоналом которого был знаком. Зеад тем временем выбежал из автомобиля и вступил в драку с атакующими.
Матч «Ньюкасл» — «Арсенал» состоится 11 августа в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк», начало — в 16:00 мск.
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