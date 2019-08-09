Защитник ЦСКА Елеев: стараюсь расти, чтобы шагнуть в основную команду

Защитник ЦСКА Максим Елеев, который зимой привлекался в основную команду на товарищеский матч с «Согндалем», рассказал, что он надеется пробиться в первую команду.
«Приятно, когда привлекают к работе с основой и дают шанс проявить себя. Конечно, этот матч пошёл мне на пользу, придал уверенности. Это стимул работать больше, доказывать, что достоин находиться в главной команде.
В начале прошлого сезона в матчах за молодёжную команду я выходил лишь в концовках. Постепенно Андрей Евгеньевич Аксёнов доверял мне всё больше времени, во втором круге уже я уже стал выходить в стартовом составе. Могу выделить заключительный отрезок чемпионата. Матчи были яркими, нам нужно было постоянно побеждать, чтобы досрочно оформить чемпионство. Самыми запоминающимися назову матчи со «Спартаком» и с «Краснодаром» на выезде. В игре с красно-белыми мы одержали волевую победу, и это во многом решило исход сезона. Победа в Краснодаре тоже была важной, тем более нас приехало поддержать много болельщиков. Хочу отдельно сказать им спасибо за поддержку на стадионах по всей стране.
Перевод в молодёжный состав был большим шагом вперёд в моей карьере, более высокий уровень. Поначалу было тяжело, но я быстро втянулся. Нужно дорабатывать каждый эпизод, быстро думать на поле и принимать решение заранее, иначе в какой-то момент ты просто не окажешься в составе. Проблем с адаптацией не было, пацанов многих знал, они помогли мне быстро влиться в коллектив. С каждым днем я старался быть лучше и до сих пор стараюсь расти, чтобы шагнуть в основную команду", — приводит слова Елеева официальный сайт клуба.
- 9 августа 2019
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