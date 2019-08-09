«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: игрок гостей открыл счёт, забив в свои ворота

Защитник «Норвич Сити» Грант Хэнли открыл счёт в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». На 7-й минуте 27-летний футболист отправил мяч в свои ворота.

Матч «Ливерпуль» — «Норвич Сити» в эти минуты проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». К 27-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. Автором второго гола стал полузащитник мерсисайдцев Мохамед Салах, отличившийся на 19-й минуте после передачи нападающего Роберто Фирмино.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Норвич Сити».

Напомним, «Ливерпуль» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Норвич» стал победителем Чемпионшипа.

Посмотреть календарь Премьер-лиги можно на «Чемпионате».