РФС разрешил «Оренбургу» проводить матчи на домашнем стадионе до 15 сентября

На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза было принято решение разрешить «Оренбургу» проводить домашние матчи на своём стадионе до 15 сентября.
«С учётом результатов инспекционной проверки Российской Премьер-лиги и по ходатайству РПЛ допустить, в виде исключения из ст. 10 „Места проведения матчей чемпионата“ Регламента чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги, стадион „Газовик“ Оренбург к проведению на нем до 15 сентября 2019 года включительно ФК „Оренбург“ (г. Оренбург) домашних матчей чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги сезона-2019/20 (в соответствии со сроком действия выданного Сертификата соответствия СтRU.K276A00714).
При этом ФК „Оренбург“ (г. Оренбург) должен до даты проведения каждого домашнего матча чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона-2019/20 в течение указанного срока обеспечить наличие соответствующих согласований с органами внутренних дел», — говорится в заявлении РФС.
- 9 августа 2019
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