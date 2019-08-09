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«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»

«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
Футбол / Франция 0

В матче 1-го тура чемпионата Франции «Монако» проиграл «Лиону» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Рудди Букке, которому ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.

Счёт был открыт на 5-й минуте. Автором гола стал Мусса Дембеле, которому ассистировал Бертран Траоре. На 30-й минуте монегаски остались вдесятером из-за удаления Сеска Фабрегаса. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Мемфис Депай с паса Тьяго Мендеса. В концовке матча счёт до крупного довёл Лука Тусар. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мендес.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за дисквалификации, которая была перенесена с прошлого сезона.

Франция - Лига 1. 1-й тур
09 августа 2019, пятница. 21:45 МСК
Монако
Монако
0 : 3
Лион
Лион
0:1 – Дембеле – 5, 0:2 – Депай – 36, 0:3 – Тусар – 80
Удаления: Фабрегас, 30 – нет
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