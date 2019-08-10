Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 5-го тура

Сегодня, 10 августа, начнётся 5-й тур Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20. Будет сыграно 8 матчей (три — 10 августа, четыре — 11-го, один — 12-го).
10 августа
«Оренбург» — «Тамбов» (Оренбург, 14:00 мск)
«Краснодар» — «Рубин» (Краснодар, 19:00 мск)
«Динамо» — «Зенит» (Москва, 19:00 мск)
11 августа
«Арсенал» — «Уфа» (Тула, 14:00 мск)
«Локомотив» — «Урал» (Москва, 16:30 мск)
ЦСКА — «Сочи» (Москва, 19:00 мск)
«Ахмат» — «Спартак» (Грозный, 21:30 мск)
12 августа
«Ростов» — «Крылья Советов» (Ростов-на-Дону, 20:00 мск)
Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.
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