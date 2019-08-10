В селекционной службе «Спартака» произошли изменения

Московский «Спартак» покинул заместитель главы селекционной службы Александр Аверьянов, работавший в клубе с 2007 года, а также селекционеры Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский, сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, «Чемпионат» ранее уже сообщал, что «Спартак» расстался с Аверьяновым и другими работниками селекционного отдела.

«Для меня и моих коллег было огромной честью работать на благо великого клуба. Пришло время перемен: «Спартаку» нужна свежая кровь. И, наверное, логично, что игроков для новых побед будут подбирать другие селекционеры. Я желаю красно-белым больших успехов. Уверен: они не за горами. Пусть радость от нового чемпионства наступит как можно скорее. Вперёд, «Спартак»!» — сказал Аверьянов.

Завтра, 11 августа, «Спартак» проведёт выездной матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 21:30 мск.