Александер-Арнольд: надеюсь, «Ливерпуль» выступит в АПЛ лучше в этом сезоне

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд дал комментарий после победы со счётом 4:1 в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».

«В прошлом сезоне мы сделали что-то особенное, но сейчас всё это не имеет значения. Мы должны сосредоточиться на этом сезоне, и, надеюсь, сможем выступить лучше в чемпионате.

Хочу играть лучше. Хочу создать как можно больше шансов для команды. Вместе с другими защитниками стараюсь выходить вперёд и хорошо действовать в обороне. Хотим чаще играть на ноль. В прошлом году у нас было много «сухих» матчей, но мы можем улучшить этот результат», — приводит слова Александер-Арнольда BBC.

Во 2-м туре АПЛ «Ливерпуль» 17 августа на выезде сыграет с «Саутгемптоном».