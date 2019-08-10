«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: видеообзор первого матча сезона в АПЛ

«Ливерпуль» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Норвич Сити» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

На 7-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник гостей Грант Хэнли. На 19-й минуте мерсисайдцы увеличили разрыв в счёте благодаря голу Мохамеда Салаха. В середине тайма счёт до крупного довёл Вирджил ван Дейк. На 42-й минуте четвёртый гол забил Дивок Ориги. Во 2-м тайме «Норвич Сити» усилиями Теэму Пукки сократил разрыв в счёте.

Во 2-м туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном». Матч состоится 17 августа в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». «Норвич Сити» предстоит домашняя встреча с «Ньюкасл Юнайтед». Матч также пройдёт 17 августа.