Клопп: травма Алисона — это нехорошо, но Адриан — отличный голкипер

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму голкипера команды Алисона Бекера.

Бекер не сумел доиграть домашний матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1). 26-летнего бразильца на 39-й минуте заменил Адриан.

«Травма Алисона — это нехорошо, но мы найдём решение и будем двигаться дальше. Он почувствовал боль в икроножной мышце. Он обернулся, поскольку подумал, что его что-то ударило.

Адриан — хороший голкипер. Он сохраняет спокойствие во время позиционных атак и хорошо отбивает удары. Именно поэтому мы подписали с ним контракт. Это хорошо для него, но у нас есть небольшая проблема с Али», — цитирует Клоппа BBC.

Во 2-м туре АПЛ «Ливерпуль» 17 августа на выезде сыграет с «Саутгемптоном».