ЦСКА внёс в заявку 15-летнего вратаря. Он самый молодой игрок в РПЛ
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах Российской Премьер-Лиге 15-летнего вратаря Владислава Торопа.
Голкипер внесён в заявку под 49-м номером и может играть, как в РПЛ, так как и молодёжном первенстве. Тороп является самым молодым футболистов РПЛ в сезоне-2019/20.
Тороп родился в 2003 году. Его рост составляет 189 см, вес — 84 кг. Для сравнения рост основного вратаря «армейского» клуба Игоря Акинфеева — 185 см, а вес — 71 кг.
После четырёх стартовых туров ЦСКА, набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 5-м туре московский клуб сыграет с «Сочи». Матч состоится 11 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи в 19:00 мск.
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