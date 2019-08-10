Клопп — о матче с «Норвич Сити»: 60 минут «Ливерпуль» показывал суперфутбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу со счётом 4:1 в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».

«В течение 60 минут мы действовали очень остро, а затем нам стоило чуть больше взять игру под контроль. Моё уважение «Норвичу» — команда оставалась дерзкой и наслаждалась своим футболом.

В начале второй половины мы могли забить пятый или шестой гол, но «Норвич» поразил наши ворота. После этого у соперника не было опасных моментов, но нам пришлось постараться, чтобы удержать счёт.

В течение 60 минут мы показывали суперфутбол, а то, что случилось в последние полчаса, — нормальная ситуация для ранних этапов сезона», — приводит слова немецкого специалиста BBC.